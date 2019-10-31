Зимнее озеленение. На площади Обороны высадят больше тридцати деревьев

По словам подрядчика, погода посадке не помеха. Высаживать деревья можно до -15 градусов. Яму заполнят растительным грунтом, а упаковку с растения снимут только после посадки. Однако, если саженец всё же погибнет, заменить его подрядчик обязан за свой счет.