В многоэтажке на Сортировке потолок обрушился на мать с ребенком

Женщина выходила из лифта, когда рядом с ней что-то просвистело

Оказалось, на жильцов свалилась облицовочная плитка и лампы. Пятилетнего малыша едва не зашибло. Но самое обидное, объясняют жильцы, дому нет и семи лет. Жить в новостройке, которая буквально рассыпается, горожанам страшно. Только коммунальщики в один голос твердят — у страха жителей глаза велики.

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В многоэтажке на Сортировке потолок обрушился на мать с ребенком