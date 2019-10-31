В многоэтажке на Сортировке потолок обрушился на мать с ребенком

Оказалось, на жильцов свалилась облицовочная плитка и лампы. Пятилетнего малыша едва не зашибло. Но самое обидное, объясняют жильцы, дому нет и семи лет. Жить в новостройке, которая буквально рассыпается, горожанам страшно. Только коммунальщики в один голос твердят — у страха жителей глаза велики.