Ничего святого. Полиция Екатеринбурга задержала мужчину, который ограбил пенсионера

Проследив за ним, в подъезде мужчина брызнул 86-летнему старику в лицо баллончиком, вырвал сумку и скрылся. Добыча была невелика — чуть больше тысячи рублей. А вот пострадавшего с химическими ожогами отвезли в больницу. Теперь нападавшему грозит до 10 лет за решеткой.