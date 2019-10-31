Ничего святого. Полиция Екатеринбурга задержала мужчину, который ограбил пенсионера

Злоумышленник заметил жертву в магазине, где тот покупал продукты

Проследив за ним, в подъезде мужчина брызнул 86-летнему старику в лицо баллончиком, вырвал сумку и скрылся. Добыча была невелика — чуть больше тысячи рублей. А вот пострадавшего с химическими ожогами отвезли в больницу. Теперь нападавшему грозит до 10 лет за решеткой.

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