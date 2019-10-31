IQ городов. В Екатеринбурге обсуждают, как сделать мировые мегаполисы умнее и комфортнее

Столбы-миротворцы появятся в Екатеринбурге. Инновационные фонари оборудованы специальной кнопкой, нажав которую можно вызвать полицию. Так простая опора для освещения сможет остановить драку или спасти прохожего от злоумышленника.

Эту и другие разработки чиновники Екатеринбурга сегодня презентовали мэрам мегаполисов из четырех десятков стран. Ведь будущее, уверяют участники Всемирного дня городов, именно за умной средой обитания. Как измерить интеллект города и какой Q у уральской столицы?