Фундамент для будущих побед. В Екатеринбурге сегодня дали старт строительству ледовой арены

Современный комплекс на 15 тысяч зрителей появится на месте снесенной телебашни

Там будут заниматься будущие чемпионы по 11 спортивным направлениям: от хоккея до бокса. Отсчет пошел — сдать объект планируют 30 июня 2022 года. Таймер, считающий дни до открытия, запускают под снегом, что символично — в первую очередь, арена станет домашней площадкой для местной ледовой дружины, хоккейного клуба Автомобилист. Она позволит проводить соревнования высочайшего уровня, вплоть до чемпионатов Мира и Европы. Спорткомплекс многофункционален — даже фасад сможет трансформироваться, не говоря уже о внутренних помещениях. Отличительной особенностью арены станет ее вместимость — она будет в три раза больше нынешнего «Уральца». Для спортсменов, которые будут там заниматься, это не только радость, но и большая ответственность.

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Фундамент для будущих побед. В Екатеринбурге сегодня дали старт строительству ледовой арены