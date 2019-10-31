Белым-бело стало и в социальных сетях — горожане щедро делятся фотографиями октябрьской метели. Впрочем, снимки природы теснят кадры дорожных аварий. Из-за наката и с непривычки десятки автомобилистов не доехали до места назначения. И это только начало, предупреждают синоптики. Пришедший на Урал циклон сдавать позиции не собирается.
А снег идет… На Екатеринбург обрушился первый в сезоне сильный снегопад
Всего за несколько часов улицы покрылись 10-сантиметровым слоем осадков
Также в разделе ЧП
четверг 31 Октября 2019
А снег идет… На Екатеринбург обрушился первый в сезоне сильный снегопад