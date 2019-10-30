Жизнь ПИ. Школьник из Екатеринбурга попал в книгу Рекордов России

Чтобы воспроизвести цепочку после запятой, и времени потребовалось немало — почти шесть с половиной часов. Юный гений из СУНЦа тренировался почти год. Денис и подумать не мог, что в скором времени станет новым рекордсменом России. Он воспроизвел аж на шесть тысяч больше, чем предыдущий умник. На официальное подтверждение нового рекорда ушло около двух месяцев, после чего свердловчанин получил долгожданный диплом. А вот мировой рекорд по запоминанию знаков числа ПИ не могут побить уже 4 года. Он принадлежит индийскому студенту, запомнившему 70 тысяч знаков. У каждого гения свой — совершенно индивидуальный способ запоминания — говорит новоиспеченный чемпион.