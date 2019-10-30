Там расставят кадки с растениями, уличную мебель и новые скульптуры из натуральных материалов. Одной из «фишек» станут уличные часы. Все это часть программы обновления общественных пространств Екатеринбурга. Благоустройство Вайнера состыкуется с концепцией обновления переулков Банковского и Театрального
Уральский Арбат реконструируют в 2020 году
На пешеходной улице Вайнера станет больше зелени и малых архитектурных форм
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среда 30 Октября 2019
Уральский Арбат реконструируют в 2020 году