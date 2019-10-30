Сошел с маршрута. На Химмаше троллейбус врезался в столб

Никто из пассажиров не пострадал

По словам очевидцев, водитель не справился с управлением из-за гололедицы. В ожидании снегопадов ГИБДД вынесла предупреждения. Автомобилистам напоминают о необходимости перестроиться на «зимний» режим – поменять резину, исключить резкие маневры и соблюдать дистанцию. Неопытным водителям лучше временно не садиться за руль.

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Сошел с маршрута. На Химмаше троллейбус врезался в столб