Сошел с маршрута. На Химмаше троллейбус врезался в столб

По словам очевидцев, водитель не справился с управлением из-за гололедицы. В ожидании снегопадов ГИБДД вынесла предупреждения. Автомобилистам напоминают о необходимости перестроиться на «зимний» режим – поменять резину, исключить резкие маневры и соблюдать дистанцию. Неопытным водителям лучше временно не садиться за руль.