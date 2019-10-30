Позолотили ручку. Полиция задержала горе-ясновидящих

Они брали с екатеринбургских пенсионеров деньги за «снятие порчи»

Пожилым женщинам обещали избавление от сглаза за весомое вознаграждение. Во время обыска у мошенниц обнаружили порядка двух миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Одной из жертв оказалась 78-летняя бабушка. Задержанные мать и дочь разыграли перед ней настоящий спектакль, где старшая выступала в роли «ведуньи», а младшая изображала ее клиентку. Она восхищалась способностями гадалки и советовала жертве прислушаться к ее словам. Для пущей убедительности злоумышленницы посоветовали доверчивой пенсионерке сходить в магазин за яйцами. Затем одно подменили на испорченное и продемонстрировали старушке почерневший желток. Чтобы снять порчу, та отдала все, что у нее было — почти миллион рублей. Сейчас полиция ищет и других жертв мошенниц.

Также в разделе ЧП

Смерть как предчувствие. Водитель, погибший в страшной аварии на Малышева, незадолго до трагедии заводил об этом разговор
06.08.2019
Смерть как предчувствие. Водитель, погибший в страшной аварии на Малышева, незадолго до трагедии заводил об этом разговор
Миллион из Буланаша. Местный врач — беженец из Сирии — отсудил у свердловского Минздрава сумму с шестью нулями
22.10.2019
Миллион из Буланаша. Местный врач — беженец из Сирии — отсудил у свердловского Минздрава сумму с шестью нулями
Жарко обнимала, да только не любила. Туристы из Екатеринбурга с трудом выбрались из Японии
15.10.2019
Жарко обнимала, да только не любила. Туристы из Екатеринбурга с трудом выбрались из Японии
Один человек погиб при попытке ограбления банка
18.10.2019
Один человек погиб при попытке ограбления банка
среда 30 Октября 2019
Позолотили ручку. Полиция задержала горе-ясновидящих