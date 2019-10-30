Не дружат домами. В Екатеринбурге соседей поссорил мусорный вопрос

Сразу два двора, где были оборудованы контейнерные площадки для всего микрорайона, закрыли на засов

Оставшимся за забором жителям предложили альтернативу — дополнительные баки. Только вот установили их прямо посреди двора. Теперь вместо цветов, газоны и даже асфальт украшают горы мусора и пакеты с отходами. Людям такое благоустройство пришлось не по душе.

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