Не дружат домами. В Екатеринбурге соседей поссорил мусорный вопрос

Оставшимся за забором жителям предложили альтернативу — дополнительные баки. Только вот установили их прямо посреди двора. Теперь вместо цветов, газоны и даже асфальт украшают горы мусора и пакеты с отходами. Людям такое благоустройство пришлось не по душе.