Оставшимся за забором жителям предложили альтернативу — дополнительные баки. Только вот установили их прямо посреди двора. Теперь вместо цветов, газоны и даже асфальт украшают горы мусора и пакеты с отходами. Людям такое благоустройство пришлось не по душе.
Не дружат домами. В Екатеринбурге соседей поссорил мусорный вопрос
Сразу два двора, где были оборудованы контейнерные площадки для всего микрорайона, закрыли на засов
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среда 30 Октября 2019
Не дружат домами. В Екатеринбурге соседей поссорил мусорный вопрос