Главное — здоровье. На форуме 100+ заключили соглашение о популяризации спорта в регионе

Подписи под документом о сотрудничестве поставили губернатор Евгений Куйвашев и директор холдинга «Газпром-медиа». Соглашение дало старт глобальному проекту, направленному на то, чтобы сделать региональный спорт популярным. Свердловская область первой в стране будет реализовывать эту программу. Согласно ей, наиболее значимые спортивные события региона будут транслироваться в эфире телеканалов «Матч!». Это «Матч ТВ», «Матч! Страна», прочие тематические кнопки, а также интернет-ресурсы. Главным событием, которое получит информационную поддержку и ресурсы для освещения, безусловно, станет Универсиада 2023. К ней уже начали готовиться.